Casa Milan, rimosse le scritte “Cardinale Go Home” e “Liberate il Milan”
Il Comune di Milano sta rimuovendo le scritte “Cardinale Go Home” e “Liberate il Milan” apparse vicino a Casa Milan
Nei giorni scorsi, nei pressi di Casa Milan, erano comparse delle scritte da parte dei tiosi milanisti contro la proprietà e contro Gerry Cardinale che è stato invitato a cedere il club rossonero e a tornare a casa.
Come riferisce Sportitalia, che ha pubblicato anche un video su Instagram, il Comune di Milano si sta occupando della rimozione delle scritte “Cardinale Go Home” e “Liberate il Milan”.
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