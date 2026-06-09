Casa Milan, rimosse le scritte “Cardinale Go Home” e “Liberate il Milan”

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Il Comune di Milano sta rimuovendo le scritte “Cardinale Go Home” e “Liberate il Milan” apparse vicino a Casa Milan

Nei giorni scorsi, nei pressi di Casa Milan, erano comparse delle scritte da parte dei tiosi milanisti contro la proprietà e contro Gerry Cardinale che è stato invitato a cedere il club rossonero e a tornare a casa.

Come riferisce Sportitalia, che ha pubblicato anche un video su Instagram, il Comune di Milano si sta occupando della rimozione delle scritte “Cardinale Go Home” e “Liberate il Milan”.