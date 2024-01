Chaka Traore: "Un’emozione indescrivibile, una gioia immensa, che mi dà la carica per il futuro"

Chaka Traoré, attaccante della Primavera del Milan che contro il Cagliari in Coppa Italia ha segnato la sua prima rete in una gara della prima squadra, ha raccontato sul proprio profilo Instagram le sue emozioni dopo il gol: "Un’emozione indescrivibile che non so spiegare. Una gioia immensa, che mi dà la carica per il futuro. Felicissimo per il gol e per la bella vittoria di squadra. Grazie al mister per la fiducia".