Champions League, stasera secondo round dei play-off: in campo Atalanta e Juve

Dopo le quattro gare giocate ieri sera che hanno definito le prime quattro squadre che si sono unite a Barcellona, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal Bayern Monaco, Manchester City e Sporting Lisbonal, questa sera si giocheranno i restanti ritorni dei play-off. Oltre a PSG-Monaco e Real Madrid-Benfica, gli occhi saranno puntati tutti sull'Atalanta e sulla Juventus, chiamate entrambe a fare una rimonta quasi impossibili, soprattutto i bianconeri che partono con 3 gol di scarto.

LE PARTITE 

ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND h. 18:45
JUVENTUS-GALATASARAY h. 21:00
PSG-MONACO h. 21:00
REAL MADRID-BENFIFCA h. 21:00