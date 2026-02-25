L’Inter saluta la Champions League: come impatta sulla data del derby?

Ieri sera l'Inter è clamorosamente uscita dalla Champions League contro il Bodo-Glimt che, con una doppia vittoria andata e ritorno, elimina i nerazzurri che dopo la finale dell'anno scorso, questa volta si arrende addirittura ai play-off. Ma come impatta l'eliminazione sul derby di Milano?

DERBY, QUANDO SI GIOCA? Ipotizzando il passaggio del turno dei nerazzurri, le date individuate per giocare il derby erano due: o il sabato 7 alle 18:00 o la domenica 8 alle 20:45. Questo chiaramente per permettere all'Inter di riposare il più possibile in vista dell'ottavo di finale di Champions e anche per una questione di diritti televisivi, vista l'esclusività di DAZN. Essendo uscita però, il problema non si pone e dunque, con ogni probabilità, si giocherà nel posticipo di domenica sera. In ogni caso venerdì arriverà l'ufficialita della collocazione della partita.