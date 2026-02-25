Serie A, 27° giornata: date e orari di tutte le sfide del weekend

Serie A, 27° giornata: date e orari di tutte le sfide del weekendMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna

Giornata di Champions si ma il campionato è sempre in prima linea. Mancano infatti due giorni al via della 27esima giornata di Serie A che si aprirà con l'anticipo di venerdì sera tra Parma e Cagliari. Ma vediamo tutte le sfide del fine settimana.

VENERDI 27/02
Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN

SABATO 28/02
Como-Lecce h. 15:00 DAZN
Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN
Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 1/03
Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN
Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN
Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY
Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDI 2/03
Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN
Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY