"Benvenuti all'Inferno": Milan e Puma insieme a Slam Jam per il Fourth Kit 2025/2026

AC Milan e PUMA lanciano il Fourth Kit del Club per la stagione 2025/26, creato in collaborazione con Slam Jam, brand simbolo della cultura contemporanea italiana. Il Kit è stato indossato dai giocatori per la prima volta domenica 22 febbraio nella sfida di campionato contro il Parma. Reinterpretata in chiave contemporanea, l'identità rossonera prende forma in una collezione che mette i tifosi al centro e celebra il Club, una volta di più, come icona culturale di respiro internazionale. Pensato per accendere l'entusiasmo dentro e fuori dal campo, il Fourth Kit trae ispirazione dalla passione dei suoi sostenitori e dalla visione di Herbert Kilpin.

Costruito attorno al claim "Benvenuti all'Inferno", il design fonde tradizione e cultura, valorizzando colori, simboli ed emozioni che rappresentano l’anima dei rossoneri. In omaggio alla storica frase-manifesto di Kilpin, "Saremo una squadra di diavoli", il progetto mette al centro l'iconico diavolo rossonero che, ispirato ai bozzetti originali del disegnatore Bruno Prosdocimi, si estende sul fronte e sul retro della maglia e compare nascosto nella fodera della Limited Edition. "Benvenuti all'Inferno" è un richiamo all'intensità, all'orgoglio, all'unità e allo spirito competitivo che contraddistinguono AC Milan, raccontato nella sua espressione più potente: quando l'intensità dei tifosi raggiunge l’apice, giocatori, sostenitori e stadio si fondono in un’unica forza, creando momenti decisivi, indimenticabili e inconfondibilmente milanisti. Un Kit progettato per portare lo spirito dell'Inferno sul campo e sugli spalti, concretizzando energia, identità e passione.

Il Fourth Kit è disponibile in due colorazioni: deep red, iconico e senza tempo, e sleek silver, un omaggio all’estetica di Slam Jam attraverso una tonalità storicamente legata ad AC Milan. Entrambe le versioni sono impreziosite da dettagli neri decisi e dal tradizionale stemma rossonero, simbolo di identità e orgoglio. La collezione - completata da giacca, pantaloni da allenamento e accessori - è pensata per essere indossata dentro e fuori dal campo. Ogni capo racconta il legame profondo tra i tifosi e il Club, celebrato non solo come squadra di calcio, ma come icona culturale globale.

Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: "Questo Fourth Kit rappresenta l'essenza dell'orgoglio rossonero ed è dedicato a chi vive e respira AC Milan ogni giorno. È un naturale punto d'incontro tra calcio, moda e cultura, radicato nella nostra storia e plasmato dallo spirito di Milano. Creato insieme a PUMA e Slam Jam, riflette identità, cura dei dettagli e un forte senso di appartenenza, a partire dal celebre stemma storico del Club. Più di un semplice Kit, è un omaggio alla community rossonera nel mondo".

Marco Mueller, VP Product Excellence & Brand Operations di PUMA, ha dichiarato: "Il Milan, come Milano, è sinonimo di moda. Collaborare con Slam Jam per creare questa collezione unica, sia in campo sia sugli spalti, è stata un'esperienza davvero entusiasmante. Dai colori iconici ai temi audaci, fino alle sfumature più raffinate - come il volto nascosto del gargoyle nella fodera interna della Limited Edition - è proprio questa cura per il dettaglio, presente in tutta la collezione, che crediamo saprà conquistare tifosi e giocatori".

Luca Benini, fondatore di Slam Jam, ha aggiunto: "Mettere la nostra visione creativa al servizio della squadra che amiamo è un traguardo che consideriamo un vero motivo di orgoglio".

Il Fourth kit 2025/26, indossato dai giocatori di movimento in deep red e dal portiere in sleek silver, ha fatto il suo esordio ufficiale domenica durante Milan-Parma, prendendosi la scena davanti ai tifosi. Un momento che ha sottolineato la visione e l’identità del Club, presentando il design nella sua dimensione più autentica: il campo. Il lancio è stato celebrato anche con un evento di debutto tenutosi ieri, martedì 24 febbraio, presso Spazio Maiocchi a Milano, dove VIP, tifosi e membri della community si sono riuniti per un appuntamento che ha unito arte, cultura e intrattenimento.

La nuova maglia sarà indossata anche nella partita contro il Torino, in calendario a marzo, e dalla Prima Squadra femminile contro il Como Women, rafforzando ulteriormente il legame tra tutte le anime della famiglia rossonera. Il kit è disponibile nelle versioni Player e Limited, entrambe dotate della tecnologia dryCELL di PUMA per garantire comfort e gestione dell'umidità. Le maglie Player sono realizzate nell’ambito dell'iniziativa RE:FIBRE utilizzando almeno il 95% di scarti tessili riciclati e poliestere, mentre le maglie Limited sono prodotte con almeno il 90% di materiali riciclati, esclusi finiture e dettagli decorativi.