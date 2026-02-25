PHOTOGALLERY - Milan e Puma presentano il Fourth Kit 25/26

vedi letture

Ecco il comunicato pubblicato dal sito del Milan: "AC Milan e PUMA lanciano il Fourth Kit del Club per la stagione 2025/26, creato in collaborazione con Slam Jam, brand simbolo della cultura contemporanea italiana. Il Kit è stato indossato dai giocatori per la prima volta domenica 22 febbraio nella sfida di campionato contro il Parma. Reinterpretata in chiave contemporanea, l'identità rossonera prende forma in una collezione che mette i tifosi al centro e celebra il Club, una volta di più, come icona culturale di respiro internazionale. Pensato per accendere l'entusiasmo dentro e fuori dal campo, il Fourth Kit trae ispirazione dalla passione dei suoi sostenitori e dalla visione di Herbert Kilpin.

Costruito attorno al claim "Benvenuti all'Inferno", il design fonde tradizione e cultura, valorizzando colori, simboli ed emozioni che rappresentano l’anima dei rossoneri. In omaggio alla storica frase-manifesto di Kilpin, "Saremo una squadra di diavoli", il progetto mette al centro l'iconico diavolo rossonero che, ispirato ai bozzetti originali del disegnatore Bruno Prosdocimi, si estende sul fronte e sul retro della maglia e compare nascosto nella fodera della Limited Edition. "Benvenuti all'Inferno" è un richiamo all'intensità, all'orgoglio, all'unità e allo spirito competitivo che contraddistinguono AC Milan, raccontato nella sua espressione più potente: quando l'intensità dei tifosi raggiunge l’apice, giocatori, sostenitori e stadio si fondono in un’unica forza, creando momenti decisivi, indimenticabili e inconfondibilmente milanisti. Un Kit progettato per portare lo spirito dell'Inferno sul campo e sugli spalti, concretizzando energia, identità e passione.

Il Fourth Kit è disponibile in due colorazioni: deep red, iconico e senza tempo, e sleek silver, un omaggio all’estetica di Slam Jam attraverso una tonalità storicamente legata ad AC Milan. Entrambe le versioni sono impreziosite da dettagli neri decisi e dal tradizionale stemma rossonero, simbolo di identità e orgoglio. La collezione - completata da giacca, pantaloni da allenamento e accessori - è pensata per essere indossata dentro e fuori dal campo. Ogni capo racconta il legame profondo tra i tifosi e il Club, celebrato non solo come squadra di calcio, ma come icona culturale globale".

Queste alcune immagini del Fourth Kit del club rossonero per la stagione 2025/26: