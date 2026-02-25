Da Cremona a Napoli: gli impegni del Milan fino a Pasqua

Una brutta settimana per il Milan: prima il pareggio contro il Como, poi la sconfitta contro il Parma e un'Inter a +10 in classifica. Ma i rossoneri non hanno tempo di rilassarsi, c'è un secondo posto da difendere e degli impegni importanti da preparare.

Come ricorda il Corriere dello Sport, i rossoneri saranno impegnati domenica contro la Cremonese. La settimana successiva spiccherà il derby contro l'Inter, poi la trasferta contro la Lazio prima dell'impegno in casa contro il Torino. A completare questa cinquina, la settimana di Pasqua, la trasferta di Napoli.