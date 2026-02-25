Ranking UEFA, la corsa al quinto posto: Inter out, posto extra lontano per l'Italia
Con la pesantissima eliminazione dell'Inter dalla Champions League, per l'Italia è sempre più lontano il posto extra nella prossima stagione per quanto riguarda la massima competizione europea.
IL RANKING UEFA AGGIORNATO
1. Inghilterra 21.736 punti (9 squadre ancora in corsa su 9)
2. Germania 17.214 (6 su 7)
--- --- --- --- ---
3. Portogallo 16.600 (4 su 5)
4. Spagna 16.406 (6 su 8)
5. Italia 16.071 (5 su 7)
6. Polonia 14.125 (3 su 4)
7. Francia 14.035 (5 su 7)
8. Grecia 12.500 (3 su 5)
9. Cipro 11.906 (2 su 4)
10. Danimarca 11.750 (1 su 4)
