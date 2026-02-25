Pastore sicuro: “Lotta scudetto finita, 10 punti sono troppi”

Durante l'ultima puntata di Fontana di Trevi, format di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha parlato così della corsa scudetto:

"Il campionato è finito, intanto perchè lo dicono i numeri, non si è mai recuperato un distacco di dieci punti in un girone di ritorno e soprattutto non vedo chi possa recuperarlo, in questo momento l'Inter è talmente superiore a livello di qualità, di attacco, di facilità con cui l'Inter vince le partite, sono 10 punti reali ma percepiti forse persino qualcuno in più. Il Napoli ha perso male, ha giocato una brutta partita proprio come svolgimento, il Milan è in fase di rallentamento da parecchie partite, mi pare che non ci siano grandi discussioni"