Milan, altra multa dal Giudice Sportivo: il totale (per ora) è di 85 mila euro

Il Giudice Sportivo ha inflitto un nuova multa al Milan dopo la 26^ giornata di Serie A: "Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio della gara e di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo; recidiva reiterata continuata".

Non è la prima volta che accade, anzi sembra essere diventata ormai quasi un'abitudine da parte della squadra rossonera: per lo stesso motivo, infatti, il club di via Aldo Rossi ha già pagato in questo stagione 4.000 euro dopo Lecce- Milan, 5.000 dopo Milan-Bologna, altri 3.000 dopo la trasferta di Udine, 8.000 dopo Mila-Roma, 10.000 dopo Milan-Verona, Milan-Lecce e Milan-Fiorentina, 15.000 dopo Roma-Milan e appunto 20.000 dopo Milan-Parma. Il totale (per ora) è di 85.000 euro di ammenda. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.