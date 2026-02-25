Milan, un bottino importante: ecco la differenza punti rispetto alle ultime stagioni

Un brutto momento per il Milan, sì, ma tutto questo non è assolutamente da buttare. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, di questi tempi, un anno fa il Milan aveva solo 41 punti, ben 14 in meno rispetto ad oggi.

Si è tornati sul livello degli anni di Pioli: nel 2020-2021 i punti erano 56, così come nel 2021-2022, l'annata dello scudetto; quel biennio è stato il miglior con l'allenatore di Parma in panchina e Allegri tiene il ritmo. Anzi, sta facendo addirittura meglio del biennio successivo: nell'anno dopo lo scudetto i punti alla 26ª giornata erano 48, 53 nell'ultimo campionato con Pioli in panchina.