Loftus-Cheek out, chi al suo posto? Ecco le opzioni di Allegri

Milan-Parma si è portata dietro di sé lo stop di Ruben Loftus-Cheek. L'inglese starà fuori circa due mesi e Massimiliano Allegri dovrà trovare situazioni alternative. Ma chi potrebbe giocare al suo posto? Il Corriere dello Sport spiega: "Fofana, Ricci, Jashari: tre soluzioni per Max".

Come spiega il quotidiano, la prima soluzione è Fofana, sfruttato tanto da mezzala destra proprio accanto a Modric. Nelle ultime partite Allegri ha preferito alternare Ricci e Jashari. E sono loro due sono le altre opzioni a disposizione del mister per sostituire Loftus-Cheek.