Il Milan indosserà il Fourth Kit 25/26 anche contro il Torino

Il Milan, insieme a Puma, ha presentato stamattina il fourth kit per la stagione 2025-2026 che ha già fatto il suo debutto domenica sera nel match contro il Parma. La squadra di Max Allegri indosserà nuovamente questa divisa anche nella partita contro il Torino, in calendario a marzo. Lo riferisce lo stesso club rossonero nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "Il Fourth Kit è disponibile in due colorazioni: deep red, iconico e senza tempo, e sleek silver, un omaggio all’estetica di Slam Jam attraverso una tonalità storicamente legata ad AC Milan. Entrambe le versioni sono impreziosite da dettagli neri decisi e dal tradizionale stemma rossonero, simbolo di identità e orgoglio. La collezione - completata da giacca, pantaloni da allenamento e accessori - è pensata per essere indossata dentro e fuori dal campo. Ogni capo racconta il legame profondo tra i tifosi e il Club, celebrato non solo come squadra di calcio, ma come icona culturale globale.

Il Fourth kit 2025/26, indossato dai giocatori di movimento in deep red e dal portiere in sleek silver, ha fatto il suo esordio ufficiale domenica durante Milan-Parma, prendendosi la scena davanti ai tifosi. Un momento che ha sottolineato la visione e l’identità del Club, presentando il design nella sua dimensione più autentica: il campo. Il lancio è stato celebrato anche con un evento di debutto tenutosi ieri, martedì 24 febbraio, presso Spazio Maiocchi a Milano, dove VIP, tifosi e membri della community si sono riuniti per un appuntamento che ha unito arte, cultura e intrattenimento.

La nuova maglia sarà indossata anche nella partita contro il Torino, in calendario a marzo, e dalla Prima Squadra femminile contro il Como Women, rafforzando ulteriormente il legame tra tutte le anime della famiglia rossonera. Il kit è disponibile nelle versioni Player e Limited, entrambe dotate della tecnologia dryCELL di PUMA per garantire comfort e gestione dell'umidità. Le maglie Player sono realizzate nell’ambito dell'iniziativa RE:FIBRE utilizzando almeno il 95% di scarti tessili riciclati e poliestere, mentre le maglie Limited sono prodotte con almeno il 90% di materiali riciclati, esclusi finiture e dettagli decorativi".