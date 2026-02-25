Fullkrug, un apporto a metà: il tedesco e un riscatto rebus

Il Milan dovrà valutare attentamente quello che sarà il futuro di Niclas Fullkrug. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tedesco per poter rimanere al Milan dovrà convincere a suon di gol e buone prestazioni, ma per ora ha messo a segno solo una rete.

Max Allegri lo utilizza quasi esclusivamente nel finale. L’unica partita giocata dall’inizio è stata contro la Fiorentina, l'attaccante tedesco viene visto come soluzione nei venti minuti finali per sbloccare la partita o per tenere il risultato. Basterà per essere riscattato?