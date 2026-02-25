Serie A, la lista dei diffidati e degli squalificati del 27° turno

di Andrea La Manna

Di seguito la lista dei diffidati e degli squalificati per il 27° turno di Serie A.

ATALANTA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno

BOLOGNA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Cambiaghi, Ferguson, Freuler

CAGLIARI
SQUALIFICATI: Mina - 1 giornata - Salta Parma (27ª)
DIFFIDATI: Esposito, Gaetano

COMO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI:
Addai, Da Cunha

CREMONESE
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Vardy, Terracciano

FIORENTINA
SQUALIFICATI: Dodo - 1 giornata - Salta Udinese (27ª)
DIFFIDATI: Fagioli, Parisi

GENOA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Masini, Marcandalli

INTER
SQUALIFICATI: Bastoni - 1 giornata - Salta Genoa (27ª)
DIFFIDATI: Nessuno

JUVENTUS
SQUALIFICATI: Locatelli - 1 giornata - Salta Como (27ª)
DIFFIDATI: McKennie

LAZIO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Cancellieri

LECCE
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Tiago Gabriel

MILAN
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers

NAPOLI
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno

PARMA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Britschgi, Delprato, Nicolussi Caviglia, Troilo, Valenti

PISA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Aebischer

ROMA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: El Aynaoui, Mancini, Ndicka, Wesley

SASSUOLO
SQUALIFICATI: Walukiewicz - 1 giornata - Salta Atalanta (27ª)
DIFFIDATI: Doig, Fadera, Matic, Muric

TORINO
SQUALIFICATI: Ilkhan - 1 giornata - Salta Lazio (27ª)
DIFFIDATI: Aboukhlal

UDINESE
SQUALIFICATI:Nessuno
DIFFIDATI:
Davis, Karlstrom

VERONA
SQUALIFICATI: Al Musrati  - 1 giornata - Salta Napoli (27ª), Orban - 1 giornata - Salta Napoli (27ª)
DIFFIDATI: Nessuno