(CHE-MIL 2-0), raddoppiano i padroni di casa. A segno anche Joao Pedro: rossoneri in difficoltà

(CHE-MIL 2-0), raddoppiano i padroni di casa. A segno anche Joao Pedro: rossoneri in difficoltàMilanNews.it
Oggi alle 16:09
di Federico Calabrese

Raddoppia subito la formazione di Enzo Maresca. Brutto avvio per i ragazzi di Massimiliano Allegri, all'8' arriva il raddoppio firmato da Joao Pedro. Pedro Neto è liberissimo a destra, cross in mezzo e il brasiliano insacca di testa tutto solo. Tomori in difficoltà

LE FORMAZIONI

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro. A disp.: Jorgenses, Slonina, Delap, Essugo, Santos, Hato, Malo Gusto, Anselmino, George, Acheampong, Estevao, Rak-Sakyi, Antwi, Walsh. All. Enzo Maresca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Coubis, Tomori, Bartesaghi; Ricci, Fofana; Musah, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Leao. A disp.: Terracciano, Pittalrella, Torriani, Estupinan, Gimenez, Modric, Okafor, Chukwueze, Jashari, Pavlovic, Sia, Dutu, Gabbia. All. Allegri.