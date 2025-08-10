(CHE-MIL 2-0), termina nel peggiore dei modi la gara di Coubis: prima l'autogol, ora l'espulsione diretta
Altro colpo di scena a Stamford Bridge. Finisce nel peggiore dei modi la partita di Andrei Coubis che, dopo aver causato l'autorete per il vantaggio del Chelsea, si fa anche espellere dopo aver atterrato Joao Pedro lanciato a rete.
LE FORMAZIONI
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro. A disp.: Jorgenses, Slonina, Delap, Essugo, Santos, Hato, Malo Gusto, Anselmino, George, Acheampong, Estevao, Rak-Sakyi, Antwi, Walsh. All. Enzo Maresca.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Coubis, Tomori, Bartesaghi; Ricci, Fofana; Musah, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Leao. A disp.: Terracciano, Pittalrella, Torriani, Estupinan, Gimenez, Modric, Okafor, Chukwueze, Jashari, Pavlovic, Sia, Dutu, Gabbia. All. Allegri.
