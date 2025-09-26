Che partita sarà domenica? Capello: "Milan in condizione. Sono curioso di sapere se il Napoli riuscirà a tenere il ritmo alto"

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha presentato l'importante partita di domenica tra Milan e Napoli, che sarà una sfida nella sfida considerata anche le presenze sulle panchine di due allenatori top e rivali come Max Allegri e Antonio Conte: "Sarà una supersfida. Allegri ha vinto più scudetti di tutti nell’attuale Serie A, mentre Conte è riuscito a conquistare pure la Premier League. A me hanno sempre insegnato che a vincere sono i più bravi, quindi...".

E tutto questo senza Leao, che ora è pronto al rientro.

"Ho letto che dovrebbe andare in panchina domenica sera, per poi entrare a partita in corso. Vediamo con che testa. Un Leao focalizzato e con voglia ti fa la differenza: devono essere bravi Allegri e tutti i compagni di squadra a coinvolgerlo, altrimenti puoi ottenere anche l’effetto contrario".

Con Nkunku e Leao, il Milan avrà una panchina superiore al Napoli?

"Beh, di sicuro Max non è messo male. Finora poi chi è subentrato ha sempre fatto bene. Ma ogni partita è a sé, lo scopriremo solo domenica".

Come vede Milan-Napoli?

"Sarò allo stadio. Sono curioso di sapere se il Napoli riuscirà a tenere alto il ritmo, cosa non sempre successa in queste prime battute. Anche perché il Milan mi pare in condizione".

Torniamo ad Allegri e Conte: qual è una grande differenza tra i due?

"Il modo di comunicare all’esterno. Entrambi hanno personalità e sanno essere sempre molto diretti, ma Max è più aziendalista e composto, men- tre Antonio tende a lamentarsi di più, anche puntando il dito contro la società".