Chelsea-Milan 2-0 al 45': super Blues, rossoneri in grande difficoltà. Annullato un gol a Leao
Un ottimo Chelsea è in vantaggio 2-0 su un Milan in difficoltà dopo i primi 45' dell'amichevole che si sta giocando a Stamford Bridge. La gara si sblocca dopo 5' con l'autorete di Andrei Coubis, che devia la palla nella propria porta nel tentativo di anticipare un avversario. Tre minuti più tardi è Joao Pedro a timbrare il cartellino per il 2-0.
La situazione dei rossoneri si complica al 19' con l'espulsione di Andrei Coubis: rosso diretto per lui che atterra Joao Pedro lanciato a rete. Più Blues che Milan in questa prima frazione di gioco, in difficoltà gli esterni di Max Allegri contro il reparto avanzato di Enzo Maresca, una condizione fisica importante per gli inglesi. Rafa Leao aveva trovato il gol ma era in fuorigioco. Cole Palmer va più volte vicino al tris, in un'occasione viene fermato dal palo. Termina 2-0 il primo tempo, il Milan deve provare a reagire oltre le difficoltà.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan