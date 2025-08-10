Chelsea-Milan 2-0 al 45': super Blues, rossoneri in grande difficoltà. Annullato un gol a Leao

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:48News
di Federico Calabrese

Un ottimo Chelsea è in vantaggio 2-0 su un Milan in difficoltà dopo i primi 45' dell'amichevole che si sta giocando a Stamford Bridge. La gara si sblocca dopo 5' con l'autorete di Andrei Coubis, che devia la palla nella propria porta nel tentativo di anticipare un avversario. Tre minuti più tardi è Joao Pedro a timbrare il cartellino per il 2-0.

La situazione dei rossoneri si complica al 19' con l'espulsione di Andrei Coubis: rosso diretto per lui che atterra Joao Pedro lanciato a rete. Più Blues che Milan in questa prima frazione di gioco, in difficoltà gli esterni di Max Allegri contro il reparto avanzato di Enzo Maresca, una condizione fisica importante per gli inglesi. Rafa Leao aveva trovato il gol ma era in fuorigioco. Cole Palmer va più volte vicino al tris, in un'occasione viene fermato dal palo. Termina 2-0 il primo tempo, il Milan deve provare a reagire oltre le difficoltà.