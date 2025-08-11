Chelsea-Milan 4-1, Allegri non si abbatte e guarda già al Bari: "La Coppa Italia per noi è un obiettivo"

Nonostante la netta sconfitta per 4-1 contro il Chelsea nell'ultima amichevole estiva del Milan, Massimiliano Allegri non è preoccupato: "Questa gara non è stata in disastro, da queste prestazioni bisogna sempre imparare e migliorare - le parole del tecnico milanista riportate stamattina da Tuttosport -. La nostra forza deve essere la compattezza, l’attenzione ai dettagli come le palle inattive e altre situazioni, però siamo migliorati nella fase difensiva e paradossalmente col Chelsea abbiamo fatto meglio in dieci. Sono contento di come abbiamo lavorato questo mese, sono assolutamente sereno e felice che non ci siano stati infortuni. Ora è chiusa la parentesi preparazione, si apre quella della stagione vera, la più divertente, con una gara da dentro-fuori: la Coppa Italia per noi è un obiettivo".

Contro il Chelsea Luka Modric ha giocato i suoi primi minuti in rossonero, entrando in campo ad inizio secondo tempo al posto di Samuele Ricci: "Erano in previsione 30 minuti, ne ha fatti 45 perché l’espulsione ha cambiato i piani - ha spiegato Allegri nel post-partita -. Volevo fargli migliorare la condizione perché è partito più tardi degli altri".

