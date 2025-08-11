Chelsea-Milan 4-1, Vocalelli: "Partita condizionata dai giocatori in difesa e dall’espulsione di Coubis"

Ieri pomeriggio il Milan ha perso 4-1 a Stamford Bridge contro un ottimo Chelsea, in un'amichevole comunque segnata dall'espulsione di Coubis al quarto d'ora. Il giornalista Alessandro Vocalelli ne parla così nel suo intervento a Radio Radio. Queste le sue parole:

“Partita condizionata dai giocatori in difesa e dall’espulsione di Coubis. Ci sono tutte le componenti per dare a Chelsea-Milan la patente di una partita non indicativa. Il Milan deve fare ancora qualcosa, soprattutto in attacco e in difesa, ma complessivamente credo che la rosa sia migliorata a centrocampo ed è un buon inizio. Davanti ci sono Leao, Pulisic, Gimenez… Se si rinforza la difesa, starei tranquillo”.