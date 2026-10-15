Chukwueze parte dalla panchina a Salisburgo: leggero affatticamento per il nigeriano
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Chukwueze partirà dalla panchina contro il Salisburgo per un leggero affaticamento muscolare. Al suo posto pronto Hutchison
In occasione della sfida di oggi contro il Salisburgo Samuel Chukwueze partirà dalla panchina. L'esterno nigeriano negli scorsi giorni ha accusato un leggero affaticamento muscolare, motivo per il quale lo staff rossonero ha scelto di non rischiarlo dal primo minuto oggi in Europa League.
Il giocatore resta comunque a disposizione di Ruben Amorim e potrà eventualmente essere utilizzato a gara in corso, a seconda dell'andamento del match. Al suo posto, dal primo minuto, ci sarà Omari Hutchison.
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