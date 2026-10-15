News Salisburgo-Milan, pranzo UEFA tra i due club: ecco chi sarà presente della società rossonera

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Oggi alle ore 13 ci sarà il consueto incontro istituzionale tra i due club nel pranzo UEFA. Di seguito i presenti della società rossonera.

Questa sera alleore18:45 i rossoneri affronteranno il Salisburgo alla Red Bull Arena, match valido per la seconda giornata della League Phase di Europa League. I rossoneri si sono allenati ieri mattina alle ore 11:15 a Milanello e nel pomeriggio sono partiti per l'Austria dove, alle 18:30, Amorim e Pavlovic hanno tenuto la conferenza stampa pre-partita.

Oggi, giorno del match, alle ore 13 ci sarà come da abitudine il pranzo UEFA tra i due club. Per la società rossonera presenzieranno Massimo Calvelli, arrivato poco fa, Hendrick Almstad, Bobby Gardiner, David Monl e Filippo Guidotti.