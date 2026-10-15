Pellegatti riprende Sacchi: “Orchestra fondamentale ma servono anche dei solisti forti”
Le parole di Carlo Pellegatti in commento alla formazione del Milan contro il Salisburgo.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della formaizone che stasera dovrebbe scendere in campo contro il Salisburgo e ha ripreso le parole di Arrigo Sacchi. Questo il suo commento.
"L'ideale è il mix delle due cose: un gioco propositivo, un gioco dominante, ma con dei giocatori ovviamente che poi possano fare la differenza. Tanto è vero che proprio Amorim ha detto che era quello che diceva Arrigo Sacchi, cioè diceva diceva sempre 'L'orchestra è fondamentale, ma quando tu hai un'orchestra e hai poi dei solisti straordinari, allora è il massimo' e vinci com'era quel Milan di Arrigo Sacchi."
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