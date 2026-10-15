News MN - Pranzo UEFA, Calvelli già presente, arrivato poco fa Gardiner

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Oggi, giorno del match, alle ore 13 ci sarà come da abitudine il pranzo UEFA tra i due club. Per la società rossonera presenzieranno Massimo Calvelli, arrivato poco fa, Hendrick Almstad, Bobby Gardiner, David Monl e Filippo Guidotti. Il primo ad arrivare, come rivela il nostro inviato da Salisburgo è stato prorpio Massimo Calvelli. Da pochi minuti è arrivato anche Bobby Gardiner, altro membro della società rossonera. Una volta arrivati tutti gli invitati, partirà l'incontro istituzionale tra i due club.