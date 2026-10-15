Salisbugo-Milan, primo scontro tra le due squadre in Europa League: i precedenti

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I precedenti tra Salisburgo e Milan.

Questa sera alle 18:45 i rossoneri scenderanno in campo nella Red Bull Arena, casa del Salisburgo, per affrontare gli austriaci nel secondo match della League Phase di Europa League. Una partita importante che da la possibilità ai rossoneri di conquistare i primi tre punti nella competizione dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica.

I precedenti tra le due squadre sono solo quattro e, sulla carta, sorridono ai rossoneri. Sono tre le vittorie per il Milan: una per 3-0 (a San Siro)e una per 1-0 nella stagione '94/95, una nella stagione 2022/2023 sempre a San Siro con il risultato di 4-0 e il solo pareggio, 1-1, proprio in casa degli austriaci nella stessa stagione. Questa sera dunque sarà la prima volta che le due squadre si incontrano in Europa League.