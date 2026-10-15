Le ultime di Di Stefano da Salisburgo: “Tantissimi rossoneri presenti, grande chance per Camarda. Da vedere se sarà difesa a 3 o 4”

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Le ultime di Peppe Di Stefano rivelate a Sky Sport in diretta da Salisburgo.

Intervenuto a Sky Sport direttamente da Salisburgo, Peppe Di Stefano ha rivelato le ultime in vista del match di questa sera che si giocherà alle ore 18:45 alla Red Bull Arena tra Salisburgo e Milan. Queste le sue parole.

"1500 i tifosi del Milan presenti, settore tutto esaurito. I tifosi hanno voglia di stare vicino alla squadra in Europa che ha ancora un blasone clamoroso. In questo momento pranzo UEFA in corso, c'è anche l'amministratore delegato Calvelli. Milan che stasera è di fatto obbligato a vincere, è stato un po' sfortunato perché ha beccato squadre da Champions, la prima con il Benfica, oggi il Salisburgo, settimana prossima il Bournemouth. Ma il Milan deve provare a fare risultato anche con un po' di rotazione, perché questo è quello che ha scelto Amorim a meno che non cambi idea nelle prossime ore. In difesa la prima di Tomori, poi De Winter, Pavlovic e Bartesaghi. A centrocampo Jashari, Rabiot, Hutchinson e Loftus-Cheek, davanti Cisse e Camarda. Potrebbe essere una linea a 3 o a 4. Camarda è la notizia di giornata, giocherà la prima dall'inizio in stagione e in Europa. È una partita delicata, importante in Europa dove il Milan non può sbagliare"

Sul Salisburgo - "Salisburgo squadra molto giovane, età media 23,1. Attualmente non sembrano esserci dei crack tipo Haaland, però è un grande serbatoio di talenti. Attualmente sembrano un po' in flessione, però hanno un'identità, sanno come giocare, sono rapidi".