Conference League, questa sera si parte: Atalanta (prossima avversaria Milan) in campo
Oltre all'Europa League questa sera si giocherà anche la prima giornata della Conference League. 18 partite in programma, 36 squadre impegnate tra cui l'Atalanta di Maurizio Sarri che questa domenica affronterà il Milan a San Siro. Di seguito tutte le partite in programma
CONFERENCE LEAGUE, 1^ GIORNATA: LE PARTITE IN PROGRAMMA
CSKA Sofia-Monaco ore 18.45
Egnatia-Midtjylland ore 18.45
Gent-AGF ore 18.45
Hajduk Spalato-Ajax ore 18.45
KuPS-Trabzonspor ore 18.45
Lugano-Stella Rossa ore 18.45
Mjallby-Inter Club d'Escaldes ore 18.45
Panathinaikos-Borac Banja Luka ore 18.45
Riga FC-Kairat Almaty ore 18.45
Universitatea Craiova-Getafe ore 18.45
Atalanta-Pafos FC ore 21
Brann-Lincoln Red Imps FC ore 21
Brighton-FK Kauno Zalgiris ore 21
Copenhagen-Braga ore 21
Twente-Thun ore 21
Friburgo-Jablonec ore 21
Hearts-Nordsjaelland ore 21
St. Truiden-Iberia 1999 ore 21
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