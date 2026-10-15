Conference League, questa sera si parte: Atalanta (prossima avversaria Milan) in campo

Conference League, questa sera si parte: Atalanta (prossima avversaria Milan) in campoMilanNews.it
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Oggi alle 15:20News
di Andrea La Manna
L’Atalanta, avversaria del Milan questa domenica; giocherà questa sera contro il Pafos nella prima giornata della Conference League.

Oltre all'Europa League questa sera si giocherà anche la prima giornata della Conference League. 18 partite in programma, 36 squadre impegnate tra cui l'Atalanta di Maurizio Sarri che questa domenica affronterà il Milan a San Siro. Di seguito tutte le partite in programma

CONFERENCE LEAGUE, 1^ GIORNATA: LE PARTITE IN PROGRAMMA

CSKA Sofia-Monaco ore 18.45

Egnatia-Midtjylland ore 18.45

Gent-AGF ore 18.45

Hajduk Spalato-Ajax ore 18.45

KuPS-Trabzonspor ore 18.45

Lugano-Stella Rossa ore 18.45

Mjallby-Inter Club d'Escaldes ore 18.45

Panathinaikos-Borac Banja Luka ore 18.45

Riga FC-Kairat Almaty ore 18.45

Universitatea Craiova-Getafe ore 18.45

Atalanta-Pafos FC ore 21

Brann-Lincoln Red Imps FC ore 21

Brighton-FK Kauno Zalgiris ore 21

Copenhagen-Braga ore 21

Twente-Thun ore 21

Friburgo-Jablonec ore 21

Hearts-Nordsjaelland ore 21

St. Truiden-Iberia 1999 ore 21