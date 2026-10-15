Mourinho rincara la dose: “Impossibile che Endrick parta in prestito, conosco il suo talento”

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Le parole di Mourinho su Endrick in merito alla sua volontà di tenerlo in squadra fino a fine stagione.

Ormai tre giorni fa, il giorno della vigilia di Roma-Real Madrid, Josè Mourinho aveva di fatto chiuso ogni possibilità di una partenza in prestito di Endrick, attaccante brasiliano dei Blancos che fino ad ora non sta trovando spazio. Sulle sue tracce oltre l'Aston Villa e la stessa Roma c'è anche il Milan, additato come favorito tra le tre. Il destino ha voluto che ieri, nei minuti finali sul risultato di 3-1 per la Roma, Mourinho lancia in campo proprio Endrick che non solo cambia la partita ma segna anche il gol che vale il momentaneo pareggio delle Merengues.

Nel post-partita di Amazon Prime poi, Mourinho ha ribadito la volontà di mantenere Endrick per tutta la stagione ed ha di fatto chiuso un'altra volta la porta in faccia al Milan e alle altre competitor per un suo possibile passaggio in prestito a gennaio. Queste le sue parole: "Di Endrick ho parlato ieri. Quando mi hanno chiesto se la Roma potesse prenderlo in prestito ho risposto che era impossibile. Impossibile perché conosco il suo talento e so quello che può dare".