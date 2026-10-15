Europa League, si torna in campo: il programma delle partite di oggi
Dopo il martedi e il mercoledì di Champions League, oggi torna in campo anche la UEFA Europa League. Si gioca la seconda giornata della League Phase della competizione che vede in programma dalle 18:45 alle 21 ben 18 partite. Di seguito il programma completo.
EUROPA LEAGUE, 2^ GIORNATA: IL PROGRAMMA COMPLETO
ore 18:45. Salisburgo-Milan
ore 18.45 Celje-Omonia Nicosia
ore 18.45 Sparta Praga-Lillestrom
ore 18.45 Lione-Crystal Palace
ore 18.45 Lech Poznan-Bayer Leverkusen
ore 18.45 Torreense-Sunderland
ore 18.45 Unione Saint Gilloise-Real Sociedad
ore 18.45 Az Alkmaar-H.Beer Sheva
ore 21 Nec-Levski Sofia
ore 21 Ferencvaros-Viktoria Plzen
ore 21 Hoffenheim-Besiktas
ore 21 Benfia-Celtic
ore 21 Jagiellonia-Ararat Armenia
ore 21 Rennes-Ofi Creta
ore 21 Bournemout-Sturm Graz
ore 21 Celta Vigo-Juventus
ore 21 Marsiglia-Olympiacos
ore 21 Dinamo Zagabria-Anderlecht.
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