Europa League, si torna in campo: il programma delle partite di oggi

Europa League, si torna in campo: il programma delle partite di oggiMilanNews.it
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Oggi alle 14:30News
di Andrea La Manna
Tutte le partite in programma oggi valide per la seconda giornata della fase campionato di Europa League.

Dopo il martedi e il mercoledì di Champions League, oggi torna in campo anche la UEFA Europa League. Si gioca la seconda giornata della League Phase della competizione che vede in programma dalle 18:45 alle 21 ben 18 partite. Di seguito il programma completo.

EUROPA LEAGUE, 2^ GIORNATA: IL PROGRAMMA COMPLETO

ore 18:45. Salisburgo-Milan 

ore 18.45 Celje-Omonia Nicosia 

ore 18.45 Sparta Praga-Lillestrom 

ore 18.45 Lione-Crystal Palace 

ore 18.45 Lech Poznan-Bayer Leverkusen

ore 18.45 Torreense-Sunderland 

ore 18.45 Unione Saint Gilloise-Real Sociedad 

ore 18.45 Az Alkmaar-H.Beer Sheva 

ore 21 Nec-Levski Sofia 

ore 21 Ferencvaros-Viktoria Plzen 

ore 21 Hoffenheim-Besiktas 

ore 21 Benfia-Celtic 

ore 21 Jagiellonia-Ararat Armenia 

ore 21 Rennes-Ofi Creta 

ore 21 Bournemout-Sturm Graz 

ore 21 Celta Vigo-Juventus  

ore 21 Marsiglia-Olympiacos 

ore 21 Dinamo Zagabria-Anderlecht. 