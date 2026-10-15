Simone non ha dubbi: “Ramos? Valore non in discussione, fa fatica per il modo di giocare del Milan”
Le parole di Marco Simone rilasciate durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante rossonero Marco Simone ha trattati vari temi, dagli aneddoti del suo Milan fino ad arrivare a commentare quanto sta succedendo in questa stagione. Di seguito un estratto delle sue parole.
Per puntare in alto servirebbero i gol di Gonçalo Ramos che sta faticando parecchio. Lei che in questi anni ha visto tanto il campionato francese e conosce bene il bomber portoghese...
'Vi interrompo. Il suo valore non è in discussione, ma mi aspettavo che qualche difficoltà la incontrasse perché il modo di giocare nel Milan è diverso da quello del PSG. Se la squadra crescerà come proposta offensiva e occasioni da gol create, anche Gonçalo si esprimerà al meglio".
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