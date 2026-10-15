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VIDEO MN - Iniziato il pranzo UEFA tra Milan e Salisburgo

VIDEO MN - Iniziato il pranzo UEFA tra Milan e SalisburgoMilanNews.it
Oggi alle 13:08News
di Andrea La Manna
fonte dal nostro inviato Lorenzo De Angelis

Come riporta il nostro inviato da Salisburgo, è appena iniziato il pranzo UEFA tra le società di Salisburgo e Milan. Questa sera le due squadre si sfideranno alle ore18:45 alla Red Bull Arena, match valido per la seconda giornata di Europa League.

In calce al pezzo il video.