Chukwueze torna al Milan e può rimanerci: verrà valutato da Amorim

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L'esterno, di rientro dal prestito al Fulham, sarà valutato in ritiro da Amorim e, considerando le tantissime operazioni potrebbe restare

Gerry Cardinale ha sciolto le riserve dopo giorni di riflessioni sul futuro dell'area sportiva del Milan. La decisione finale è quella di non affidare il settore football a un nuovo dirigente, ma di puntare su una struttura interna che coinvolga diverse figure chiave nelle principali scelte strategiche.

Il ruolo più importante sul piano tecnico sarà ricoperto da Ruben Amorim. L'allenatore, con funzioni da manager, avrà il compito di indicare le necessità della rosa, evidenziando i reparti da rinforzare, le caratteristiche richieste e i profili ideali per sviluppare il progetto tecnico della squadra.

Una volta ricevute queste indicazioni, entreranno in azione il comparto scouting e il gruppo dedicato all'analisi dei dati. Il loro compito sarà quello di individuare i calciatori che meglio rispondono alle richieste dell'allenatore, senza trascurare i parametri economici stabiliti dalla società.

Il nuovo comitato strategico sarà formato da Gerry Cardinale, Ruben Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco. A completare la struttura ci sarà anche il contributo esterno del Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic, chiamato a offrire il proprio supporto nelle valutazioni. Bisogna pensare anche al campo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, chi potrà restare al Milan è Samuel Chukwueze.

L'esterno, di rientro dal prestito al Fulham, sarà valutato in ritiro da Amorim e, considerando le tantissime operazioni che avrà da impostare il Milan durante questa estate, è lecito pensare che resterà in rosa, soprattutto per sfruttare le sue qualità da attaccante di fascia.