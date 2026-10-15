News Cisse a Sky: "Ciò che mi dice Amorim è una spinta per me. Io un 9? L'ho fatto in nazionale"

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Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, è stato intervistato da SkySport dalla RedBull Arena di Salisburgo al termine della vittoria per 0-4 del Milan.

Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, è stato intervistato da SkySport dalla RedBull Arena di Salisburgo al termine della vittoria per 0-4 del Milan.

Cosa ti ha detto Amorim? Bella tripletta e pallone a casa.

"Questa è una cosa che passa in secondo piano. Era importate vincere e siamo tutti molto contenti".

Amorim dice che ti ama calcisticamente...

"Quello che lui dice è una spinta per me. Arrivo dalla Serie B, ma i compagni mi hanno accolto molto bene e così è molto più semplice".

Puoi giocare più palloni in avanti?

"Va bene, lo prenderò come consiglio".

Hai segnato tre gol da punnta centrale..

"No... Diciamo che i movimenti sono un po' quelli, nonostante facessi il trequartista. Ho giocato da attaccante in nazionale ed è esperienza che mi porto dietro. Questi gol sono la prima volta per me, ne sono contento".