Cisse a Sky: "Ciò che mi dice Amorim è una spinta per me. Io un 9? L'ho fatto in nazionale"
Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, è stato intervistato da SkySport dalla RedBull Arena di Salisburgo al termine della vittoria per 0-4 del Milan.
Cosa ti ha detto Amorim? Bella tripletta e pallone a casa.
"Questa è una cosa che passa in secondo piano. Era importate vincere e siamo tutti molto contenti".
Amorim dice che ti ama calcisticamente...
"Quello che lui dice è una spinta per me. Arrivo dalla Serie B, ma i compagni mi hanno accolto molto bene e così è molto più semplice".
Puoi giocare più palloni in avanti?
"Va bene, lo prenderò come consiglio".
Hai segnato tre gol da punnta centrale..
"No... Diciamo che i movimenti sono un po' quelli, nonostante facessi il trequartista. Ho giocato da attaccante in nazionale ed è esperienza che mi porto dietro. Questi gol sono la prima volta per me, ne sono contento".
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