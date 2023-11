City e Chelsea rischiano grosso dopo la penalizzazione dell'Everton? Il punto

Dopo la penalizzazione inflitta all'Everton, cosa rischiano Manchester City e Chelsea? È la domanda che si fanno in molti, non solo in Inghilterra, e The Times oggi ha fatto chiarezza. Le due big del calcio inglese, secondo l'autorevole quotidiano, rischierebbero almeno 30 punti di penalizzazione o addirittura la retrocessione diretta. Il caso, però, è ancora sotto la lente d'ingrandimento della giustizia sportiva e per avere una sentenza definitiva bisognerà aspettare almeno due anni.

L'Everton è stato penalizzato di 10 punti in classifica per una singola violazione del fair-play finanziario. Secondo la Premier League, il club del Liverpool avrebbe avuto perdite per 142 milioni di euro in tre stagioni (2019/20, 2020/21 e 2021/22), mentre il limite consentito è di 120 milioni di euro.

I Toffees hanno annunciato ricorso e, nel comunicato diramato ieri, hanno fatto riferimento ai casi di Manchester City e Chelsea. Lo scorso febbraio, la Premier League ha rilevato 115 infrazioni da parte dei Citizens in un periodo di nove stagioni. Nei giorni scorsi, invece, un'inchiesta del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (CIJI) aveva messo nel mirino Roman Abramovich, patron dei Blues dal 2003 al 2022;.l'oligarca russo avrebbe effettuato una serie di pagamenti segreti, destinati a ridurre le spese ufficiali del club, ed è probabile che abbia violato un certo numero di regole.