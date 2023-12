Clamoroso dalla Germania: la UEFA pronta ad escludere il Barcellona dalla prossima Champions

Il Barcellona rischia di essere escluso dalla Champions League 2024-2025, la Champions del cambiamento. E la Superlega non c'entra. Lo racconta il quotidiano tedesco Die Welt, che spiega come i catalani rischino il posto alla prossima coppa per una presunta violazione delle norme finanziarie imposta dalla UEFA, che obbligano le società a compensare entrate e spese.

Il Barça rischia un lungo stop

La situazione debitoria del club catalano è nota un po' a tutti, nonostante l'utile di 304 milioni fatto registrare di recente. Secondo il quotidiano tedesco, il quadro disastroso del club blaugrana potrebbe portare ad una squalifica di due o tre anni dalla Champions League. "Maggiore è la perdita e maggiore è la sanzione", spiega il quotidiano, che accende dunque il caso sui catalani, proprio nei giorni più caldi della Superlega 2.0.