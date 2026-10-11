Clarence Seedorf è il nuovo allenatore del Corinthians

Clarence Seedorf comincia una nuova avventura da allenatore: è il nuovo tecnico del Corinthians

Sebbene non alleni da parecchio - l'ultima esperienza col Camerun fino a luglio 2019 - il Corinthians ha ufficializzato Clarence Seedorf come nuovo allenatore. L'olandese, che da giocatore ha vissuto una carriera leggendaria, è stato meno fortunato con le sue avventure in panchina.

Ora ricomincia dal Brasile, dove era già stato da calciatore con il Botafogo dopo gli anni del Milan.