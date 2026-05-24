Collovati: "Dimarco mi ricorda Aldo Maldera del mio Milan"
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L'ex calciatore milanista e interista Fulvio Collovati ha paragonato Federico Dimarco a un suo ex compagno ai tempi del Milan
Fulvio Collovati, ex difensore del Milan e cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha parlato nell'intervista concessa a Repubblica delle differenze sostanziali tra la Serie A e la Premier League. "La distanza con la Premier League è aumentata. Li giocano in verticale, sempre a 100 all'ora. Da noi pensiamo sempre agli arbitri e facciamo le sceneggiate".
Collovati ha poi parlato di Federico Dimarco, terzino dell'Inter che è stato nominato come MVP della Serie A 2025/2026. Queste le sue dichiarazioni con un paragone con un suo ex compagno ai tempi del Milan: "Dimarco? Mi ricorda Aldo Maldera, con il mio Milan che vinse la prima stella segnò 13 gol da terzino sinistro".
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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