Come arginare le simulazioni? Caressa propone: "Con il cartellino rosso"

vedi letture

Intervistato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il giornalista e telecronista di SkySport Fabio Caressa ha portato avanti una lotta personale, se così vorremmo definirla, contro i simulatori, il fallo sistematico ed a favore del tempo effettivo, perché a detta sua: "Gli spettatori ormai pagano per vedere soltanto un tempo. I tifosi e i giovani in particolare si stanno stancando di questo calcio dominato dalle continue interruzioni e pieno di zero a zero".



Da telecronista, secondo lei cosa infastidisce di più gli spettatori?

"Il non-gioco e l’ostruzionismo. Ma soprattutto le simulazioni, perché fermano il gioco per troppo tempo e perché sono l’emblema della scorrettezza. Anche per noi cronisti è sempre più difficile riempire tutti questi tempi morti".

Come arginarle?

"Con il cartellino rosso, per me. Non se ne può più di vedere gente a terra a ogni minimo contatto".



