Come arginare le simulazioni? Caressa propone: "Con il cartellino rosso"

Come arginare le simulazioni? Caressa propone: "Con il cartellino rosso"MilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 10:50News
di Lorenzo De Angelis

Intervistato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il giornalista e telecronista di SkySport Fabio Caressa ha portato avanti una lotta personale, se così vorremmo definirla, contro i simulatori, il fallo sistematico ed a favore del tempo effettivo, perché a detta sua: "Gli spettatori ormai pagano per vedere soltanto un tempo. I tifosi e i giovani in particolare si stanno stancando di questo calcio dominato dalle continue interruzioni e pieno di zero a zero". 
 
Da telecronista, secondo lei cosa infastidisce di più gli spettatori? 
"Il non-gioco e l’ostruzionismo. Ma soprattutto le simulazioni, perché fermano il gioco per troppo tempo e perché sono l’emblema della scorrettezza. Anche per noi cronisti è sempre più difficile riempire tutti questi tempi morti". 

Come arginarle? 
"Con il cartellino rosso, per me. Non se ne può più di vedere gente a terra a ogni minimo contatto". 
 
 