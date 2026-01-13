Como-Milan, gli arbitri: AVAR ancora Di Paolo, arbitra Guida, Doveri al VAR

È stata pubblicata la squadra arbitrale che guiderà il recupero della 19esima giornata tra Como e Milan che si giocherà giovedì alle 20:45 allo stadio Sinigaglia. Questi i nomi scelti:

COMO - MILAN AGIOVEDI 14/1 h. 20:45

ARBITRO: GUIDA 
ASS: LO CICERO - YOSHIKAWA 
IV: PAIRETTO 
VAR: DOVERI
AVAR: DI PAOLO 