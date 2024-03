Compagnoni: "Il Milan può vincere l'Europa League. Lo Slavia visto a Roma non mi fece una buona impressione"

"Il Milan ha molte potenzialità e può fare bene in questa competizione, secondo me può anche vincerla ma ci sono squadre che stanno facendo meglio come il Leverkusen o lo stesso Liverpool. Vi dico la verità, non mi aveva fatto una bella impressione lo Slavia visto ai gironi contro la Roma all'Olimpico, però attenzione: è una squadra particolare, che in casa si esalta e non poco, quindi i ragazzi di Pioli dovranno giocare con la giusta intensità fin da subito".

Ha parlato così il giornalista e telecronista di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, commentando quindi l'imminente gara di Europa League tra Milan e Slavia Praga in programma domani sera alle 21.00 a San Siro.