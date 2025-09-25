Con chi gioca il Milan in Coppa Italia: già decisi avversario e stadio

Il Milan affronterà la Lazio all'Olimpico di Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Gli ottavi di finale, da disputarsi tra il 3 e il 17 dicembre, saranno poi così composti:

BOLOGNA vs Parma

LAZIO vs Milan

JUVENTUS vs Udinese

ATALANTA vs Genoa/Empoli

INTER vs Venezia

ROMA vs Torino/Pisa

FIORENTINA vs Como

NAPOLI vs Cagliari

LE PAROLE DI LANDUCCI A MEDIASET

Sugli obiettivi: “Gli obiettivi sono importanti, ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra, un gruppo meraviglioso che lavora e sta attento a tutto. C’è una bella atmosfera a Milanello. Dobbiamo rimanere molto concentrati, continuare a lavorare e migliorare. Non c’è un mantenimento: o migliori o peggiori. Noi vogliamo sempre migliorare, questo deve essere l’obiettivo dei giocatori del Milan. I dettagli, fare un metro un più, non far calciare, correre in avanti sono cose importanti che la squadra sta facendo bene e deve continuare a fare con umiltà partita dopo partita”.

Il big match col Napoli arriva al momento giusto? “Sarà una bella sfida. Sarà una grande partita, loro sono molto forti. Da domani cominciamo a prepararla. Quest’anno si sono ancora più rinforzati, sarà una di quelle sfide che tutti i giocatori vogliono giocare. Affrontiamo la sfida con umiltà, speriamo sia una bella partita. Domenica sarà importante ma siamo alla quinta giornata e ci vuole molta calma”.