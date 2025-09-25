Con il Monza salgono a 24 su 100 le proprietà straniere in Italia. Dominio USA

Con il Monza salgono a 24 su 100 le proprietà straniere in Italia. Dominio USAMilanNews.it
Oggi alle 14:40News
di Lorenzo De Angelis

Questa mattina Fininvest ha completato la cessione del Monza agli americani di Beckett Layne Ventures. Con questo passaggio salgono a 24 su 100 le proprietà straniere in Italia tra Serie A, B e Lega Pro, con un dominio assoluto degli Stati Uniti che ne gestiscono addirittura 14, più della metà. 

Di seguito tutte le proprietà straniere del calcio professionistico in Italia

Serie A (11 squadre su 20)
Inter (Oaktree, USA)
MILAN (RedBird, USA)
Atalanta (Pagliuca, USA)
Roma (Friedkin, USA)
Fiorentina (Commisso, USA)
Bologna (Saputo, Canada)
Como (Hartono, Indonesia)
Parma (Krause, USA)
Genoa (Sucu, Romania)
Pisa (Knaster, USA)
Hellas Verona (Presidio, USA)

Serie B (7 squadre su 20)
Monza (Beckett Layne, USA)
Cesena (JRL, USA)
Spezia (RAM, USA)
Venezia (Niederauer, USA)
Juve Stabia (Brera, Repubblica d'Irlanda)
Padova (J4A, Lussemburgo)
Palermo (City Group, Emirati Arabi)

Serie C (6 squadre su 60)
Campobasso (North Sixth, USA)
Triestina (House of Doge, USA)
Pro Vercelli (Bridge Football, Paesi Bassi)
Catania (Pelligra, Australia)
Livorno (Esciua, Brasile)
Perugia (Faroni, Argentina)