Con Rabiot in campo i numeri del Milan sono da...scudetto

Con Rabiot in campo i numeri del Milan sono da...scudettoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:20News
di Lorenzo De Angelis

Esiste un Milan con e senza Rabiot. A dirlo non sono tanto i risultati, che comunque nel corso di questo mese senza il francese sono stati tutto sommato positivi (2 vittorie e 3 pareggi), quando i numeri registrati dalla formazione di Max Allegri. 

Senza l'ex Marsiglia a dirigere il centrocampo il Milan è andato avanti con una media di 1,6 punti a partita, 6 gol subiti e 8 gol fatti. Con Rabiot la media dei punti a partire sale di molti, visto che si tocca il picco dei 2,5, mentre si abbassa quello dei gol subiti, che da 6 diventano appena 1, quello su calcio di rigore del Napoli. 