Estupinan nel mirino dei tifosi del Milan dopo la prestazione di Parma

Se il Milan sabato sera pareggia al Tardini contro il Parma è anche per colpa di Pervis Estupinan. Certo, la formazione di Massimiliano Allegri non ha perso due punti solo ed unicamente per colpa dell'ecuadoregno, ma sul risultato finale gli errori dell'ex Brighton hanno decisamente pesato.

Ed è per questo che i tifosi rossoneri hanno messo nel mirino delle critiche Estupinan, che nei 70 minuti di gioco in cui è stato in campo ha commesso errori da "pollo", lui come altri suoi compagni di squadra, come ribadito da Massimiliano Allegri nel post partita. A fine primo tempo ha cercato un contatto con Britschgi invece che spazzare via la palla consentendo al Parma di accorciare le distanze. Nel secondo, invece, esce in ritardo sempre sul laterale ducale che indisturbato crossa il pallone per il pari di Delprato.

Errori da "pollo" sui quale Estupinan dovrà lavorare, così come alcuni dei suoi compagni, anche perché nel mirino dei tifosi ci sarebbe anche Fofana.