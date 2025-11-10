Nkunku ancora a secco in Serie A con la maglia del Milan dopo 252'
MilanNews.it
Arrivato per oltre 40 milioni di euro dal Chelsea, Christopher Nkunku sembrava potesse essere la soluzione ai problemi di inefficienza del Milan lì davanti. Le prestazioni, però, al momento raccontano di un giocatore spaesato ma soprattutto poco adatto a svolgere sia il ruolo di prima punta, al netto delle dichiarazioni di Tare ed Allegri, né quello di alternativa a Leao.
A confermarlo sono i numeri, perché dopo 252' in Serie A con la maglia del Milan Christopher Nkunku è ancora a secco di reti. L'unica messa a segno è quella contro il Lecce in Coppa Italia, lo scorso 29 settembre, quindi quasi due mesi.
Pubblicità
News
Ordine: " Per stare al vertice del campionato devi poter contare su una squadra che non teme di sfidare la tempesta nei momento clou delle sfide"
Incazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la puntadi Pietro Mazzara
Le più lette
2 Incazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la punta
3 Di Canio: "Leao deve giocare sempre ma se non c'è Rabiot da quella parte è un grandissimo problema"
Primo Piano
Luca SerafiniPerché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com