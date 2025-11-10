Nkunku ancora a secco in Serie A con la maglia del Milan dopo 252'

Arrivato per oltre 40 milioni di euro dal Chelsea, Christopher Nkunku sembrava potesse essere la soluzione ai problemi di inefficienza del Milan lì davanti. Le prestazioni, però, al momento raccontano di un giocatore spaesato ma soprattutto poco adatto a svolgere sia il ruolo di prima punta, al netto delle dichiarazioni di Tare ed Allegri, né quello di alternativa a Leao. 

A confermarlo sono i numeri, perché dopo 252' in Serie A con la maglia del Milan Christopher Nkunku è ancora a secco di reti. L'unica messa a segno è quella contro il Lecce in Coppa Italia, lo scorso 29 settembre, quindi quasi due mesi. 