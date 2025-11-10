La cruda verità di Ordine: "Il Milan non è attrezzato per partecipare alla corsa scudetto"

Nel corso del consueto appuntamento sulle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha parlato di Milan dopo l'ultimo turno di campionato, titolando "Milan, la cruda verità: non è attrezzato per partecipare alla corsa scudetto", aggiungendo anche che: "Inesperienza, ingenuità, rosa inadeguata e poco carattere: un club vincente non è così".

Nell'avvalorare la sua testi il collega ha voluto rimarcare e riflettere "sull’ingenuità commessa da Estupinan sul finire della prima frazione per cogliere il primo riscontro". E ancora: "Se si accende poi un riflettore su Fofana è facile riassumere le sue prove in altrettante insoddisfazioni", per poi parlare della terza grande delusione del weekend, Christopher Nkunku: "dopo un’ora di gioco, ha lasciato il posto a Loftus Cheek con zero rimpianti, segno di un contributo alla causa molto modesto".

Ordine ha voluto precisare un altro aspetto che non l'ha convinto più di tanto: "C’è inoltre da segnalare un minimo comun denominatore che è di natura psicologica e riguarda la personalità del gruppo. Per stare al vertice del campionato devi poter contare su una squadra che non teme di sfidare la tempesta nei momento clou delle sfide".