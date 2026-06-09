Conceiçao sul Milan: "I miei mesi interessanti. Ora le cose vanno peggio"

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L'ex allenatore del Milan Sergio Conceiçao ha tornato a parlare della sua esperienza in rossonero, confrontandola con la situazione attuale

Sergio Conceiçao l'anno scorso è stato allenatore del Milan, cominciando al meglio la sua esperienza con la vittoria della Supercoppa Italiana a pochi giorni dal suo insediamento a Milanello. Le cose poi non sono andate come sperato: il club rossonero ha chiuso all'ottavo posto il campionato e fuori dalle coppe europee, perdendo anche la finale di Coppa Italia a Roma contro il Bologna dopo un bel percorso. Oggi il tecnico portoghese è allenatore in Arabia Saudita ed è tornato sulla sua avventura milanese.

CONCEICAO: "MILAN, ORA LE COSE VANNO PEGGIO"

Sergio Conceiçao ha ripercorso la sua esperienza con il Milan nell'intervista a TVI: "Ripensando a quel recente passato, si è rivelato che i sei mesi che ho trascorso al Milan sono stati piuttosto interessanti. Ora le cose vanno peggio. La struttura è cambiata, i dirigenti se ne sono andati e anche l'allenatore, un tecnico esperto con un curriculum impressionante, già campione d'Italia... Massimiliano Allegri. Anche lui è stato esonerato ed è riuscito a ottenere meno punti di quanti ne avessimo conquistati noi".