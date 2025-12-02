Conte pone l'obiettivo del suo Napoli nella difesa dello Scudetto. Ma esalta le rivali

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - "Sarà un campionato molto combattuto, con tante squadre forti. Difficili dopo 13 giornate stilare una classifica, infatti siamo lì tutti quanti. Il nostro obiettivo è difendere lo scudetto, ma è molto difficile perché ci sono squadre belle, attrezzate e forti.

Poi che vinca il migliore": così il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dal palco del Gran Galà del Calcio Aic dove è stato premiato come miglior tecnico della passata stagione. L'allenatore ha poi commentato con una battuta i giorni di pausa che si è preso durante la sosta: "La possibilità di stare un po' con la famiglia è anche importante". (ANSA).